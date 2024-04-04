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19:00, 4 апреля 2024 года

Орловские советники директоров по воспитанию начнут дополнительно получать пять тысяч рублей

Таких специалистов в регионе почти 250.



С 2023 года в Орловской области появились советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями. Новая должность в школах появилась в рамках национального проекта "Образование".

В 244 общеобразовательных школах нашего региона введены ставки советника директора, - сообщила начальник отдела специального образования управления региональной образовательной политики департамента образования Орловской области Наталья Мартынова.

С 1 сентября 2024 года за свой труд советники будут получать дополнительную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию 29 февраля.

Это очень приятно слышать, когда вашу работу оценивают. Надбавка в пять тысяч рублей - прекрасная стимуляция для работы, - поделилась советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями гимназии №19 Орла Елена Канунникова.


Юлия Опанасюк
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