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17:20, 4 апреля 2024 года

Анжелика Малич представит Орловщину на всероссийском конкурсе "Учитель года"

Преподаватель биологии из Мценска победила на региональном этапе.



В Орловской области завершился региональный этап конкурса "Учитель года". Его победителем стала учитель биологии из Мценска Анжелика Малич.

Недавно закончившая Тульский педагогический и магистратуру, Анжелика Малич вернулась на свою родину во Мценск и пошла работать в школу, хотя родная бабушка, тоже учитель, отговаривала внучку от этого шага. Однако молодой специалист считает, что учитель - это призвание. С этим мнением согласны и дети, которые с удовольствием посещают занятия по биологии.

- Уроки у нас никогда не бывают однотипными. На них всегда бывают всякие видеоролики и презентации. Анжелика Владимировна может легко объяснить большой объем информации за короткое время, - говорят ученики о своем педагоге.

Осенью Анжелика Малич отправится на Всероссийский конкурс. Ученики и педагоги будут дружно болеть за любимого биолога, желая ей в Саратове убедительной и безоговорочной победы.


Эва Стасюлевич
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