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18:00, 4 апреля 2024 года В Орле иностранцев познакомили с картинами известных русских художников Виртуальную выставку организовали в "Бунинке".







В Орле иностранцев, готовящихся стать студентами, познакомили с картинами известных русских художников. Виртуальную Третьяковку организовали в библиотеке имени Бунина.



На встрече рассказали о братьях Третьяковых и показали работы Левитана, Айвазовского, Васнецова, Поленова и других мастеров.



Картины оценили 14 слушателей из Сирии, Палестины, Ирака, Йемена и стран Африки. На память об экскурсии у них останутся фото и самостоятельно сделанные рисунки.





Татьяна Тимохина



