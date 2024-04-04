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15:00, 4 апреля 2024 года Ближайшие ночи на Орловщине будут холодными Столбики термометров опустятся до минусовых значений.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. На нее все еще влияет атлантический циклон. Ночью столбики термометров будут опускаться до минусовых значений. Днем воздух прогреется до вполне комфортной температуры.



5 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: от минус двух до плюс трех градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до значений от семи до 12 градусов тепла.



6 апреля местами ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха ночью: от минус одного до плюс четырех, днем воздух прогреется до отметки от 10 до 15 градусов.



7 апреля ночью прогнозируют небольшие дожди, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью: от трех до восьми градусов тепла, днем от 13 до 18 градусов.





Артем Ежаков



