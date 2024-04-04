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14:30, 4 апреля 2024 года Новое здание полиции в Северном районе Орла собираются сдать досрочно Оно возводится между улицами Металлургов, Раздольной, Бурова и Коневской.





Строительство нового здания отделения полиции по Северному району Орла началось полтора года назад. Оно получилось трехэтажным, с большим количеством кабинетов, спортивным и актовым залами. Есть собственная котельная, просторный плац и гараж для служебного транспорта.



Здание расположилось между улицами Металлургов, Раздольной, Бурова и Коневской. На возведение было заложено 188,5 миллиона рублей.



Сдать объект планировалось не позднее 20 декабря текущего года, но, по заверениям подрядчика, отделение сможет отметить новоселье раньше.





Екатерина Габова



