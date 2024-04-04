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11:26, 4 апреля 2024 года До конца апреля в Орле отремонтируют улицу Советскую Речь идет об участке от набережной Дубровинского до улицы Герцена.





В Орле выбрали подрядчика на ремонт улицы Советской на участке от набережной Дубровинского до улицы Герцена. Контракт получил ООО "Дорснаб".



Подрядчик запросил существенно меньшую цену за свои услуги. Изначальная цена работ была 23,6 миллиона рублей. Фирма вызвалась отремонтировать дорогу за 16,3 миллиона рублей.



Работы выполнят до 24 апреля 2024-го года.





