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13:30, 4 апреля 2024 года Каждый десятый частный охранник в Орловской области не справился с экзаменами С начала года в Росгвардии проверили знания и умения 600 этих специалистов.





За первый квартал 2024-го года росгвардейцы экзаменовали свыше 600 орловских частных охранников. Порядка 60 из них не справились с испытаниями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Ежегодный экзамен частных охранников включает знание теории нормативных правовых актов и стрельб из служебного оружия.



Всего на Орловщине частные охранные организации охраняют порядка шести тысяч объектов.





Артем Ежаков



