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12:00, 4 апреля 2024 года

Затопленными квартирами сирот в Болхове заинтересовался Бастрыкин

Процессуальную проверку проводит СУ СК России по Орловской области.

Фото: архив

Председатель СК России взял на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Болхове Орловской области.

В мае 2022 года из-за ураганного ветра пострадала кровля многоэтажки на улице Кирпичный завод. В результате квартиры, выделенные двум сиротам, стали затапливаться, а зимой на стенах дома появились трещины. Кроме того, жильцы жалуются на некачественное водоснабжение, отсутствие поблизости остановки общественного транспорта и ненадлежащее состояние подъездной дороги.

Как сообщили в информационном центре СК России, до настоящего времени ситуация не разрешилась. Ремонт крыши запланирован лишь на 2025 год, а одной из сирот пришлось переехать из своей квартиры.

В СУ СК России по Орловской области организована процессуальная проверка. О ее результатах доложат председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Доклад подготовит руководитель регионального управления Петр Юдин.


Сергей Мерцалов
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