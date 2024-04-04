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12:29, 4 апреля 2024 года

Восемь учителей могут переехать в орловские села и деревни

Начался отбор на участие в программе "Земский учитель".


В Орловской области снова ищут земских учителей. Отбор на участие в одноименной программе стартовал. Преподаватели получат компенсацию в размере одного миллиона рублей. Главное условие – переезд в село либо в поселок с населением до 50 тысяч человек.

До 15 апреля в департаменте образования ждут заявки. Представлено восемь вакансий учителей. Претендентам должно быть не более 55 лет.

Для получения материальной поддержки есть еще одно условие – учитель должен отработать не менее пяти лет со дня заключения договора.

Напомним, программу "Земский учитель", которая должна была закончиться в 2024-м году, продлили еще на шесть лет по инициативе президента Владимира Путина.


Анна Вайсергисер
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