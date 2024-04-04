До 8% орловцев страдают почечными заболеваниями

О болезнях этого органа корреспондент ГТРК "Орел" Елена Литинская побеседовала с врачом-нефрологом Андреем Фроловым.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от болезней почек страдают более 850 миллионов человек. Почечные патологии входят в десятку лидеров по причине смертности.

В Орловской области хроническими заболеваниями этого органа страдают порядка 7–8% населения региона. 260 человек поддерживают жизнь процедурой гемодиализа.

Среди факторов риска — врожденные и наследственные патологии, сахарный диабет, гипертония. На начальных стадиях заболеваний почек ярко выраженных симптомов нет. Врачи будут видеть у пациента отеки, повышение давления, боли в пояснице. У мужчин участится мочеиспускание, у женщин оно немного уменьшится.

Профилактикой заболеваний почек будет диета: снижение количества соли, прием фосфорсодержащих препаратов, снижение употребления алкоголя или полный отказ от него.