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11:05, 4 апреля 2024 года Парки и скверы Орла обработают от клещей Услугу заказали в городской администрации.





На портале Госзакупок объявлены торги по двукратной акарицидной обработке скверов, парков и лесопарков в городе Орле. Цена контракта – почти 600 тысяч рублей. Заявки принимаются до 11 апреля.



Выполнить первую противоклещевую обработку будущий подрядчик должен до 30 апреля, вторую – с 20 июня до 30 июня. В общей сложности обработают больше 49 гектаров территории.



В списке территорий для обработки: скверы Гуртьева, "Дворянское гнездо", "Орлята", сквер имени Тургенева, сквер "Бунинский", историко-литературный квартал, парк Орловская крепость, сквер "Комсомольский", парк "Разградский", бульвар молодежи, парк Семинарский, сквер орловских партизан, парк "Ботаника", пруд "Силикатный", урочище "Медведевский лес", озеро "Светлая жизнь", парк Победы.





Артем Ежаков



