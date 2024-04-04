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11:00, 4 апреля 2024 года В Орле продолжают чистить ливневки На их содержание выделено 20 миллионов рублей.







В Орле продолжают чистить ливневки. В городе полторы тысячи дождеприемных и более двух тысяч смотровых колодцев. На их содержание и обслуживание в 2024-м году выделено 20 миллионов рублей.



Уже промыли и прочистили сеть по улице Ляшко и Грузовой, а также на Кромском шоссе. Продолжаются работы ведутся на Московской. По графику в ближайшие дни машины зайдут на улицу 5-й Орловской дивизии.



Одновременно идет ремонт проблемных участков. В городе остаются изношенные сети 1970-х годов. Из-за дополнительной застройки площадь водозабора растет, ливневки могут не выдерживать.



Например, несколько дней назад ливневая канализация на пересечении улиц Розы Люксембург и Комсомольской была полностью разрушена, сейчас основные ремонтные работы завершены, осталась укладка асфальтобетоном на этом участке.





Юлия Опанасюк



