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11:00, 4 апреля 2024 года

В Орле продолжают чистить ливневки

На их содержание выделено 20 миллионов рублей.



В Орле продолжают чистить ливневки. В городе полторы тысячи дождеприемных и более двух тысяч смотровых колодцев. На их содержание и обслуживание в 2024-м году выделено 20 миллионов рублей.

Уже промыли и прочистили сеть по улице Ляшко и Грузовой, а также на Кромском шоссе. Продолжаются работы ведутся на Московской. По графику в ближайшие дни машины зайдут на улицу 5-й Орловской дивизии.

Одновременно идет ремонт проблемных участков. В городе остаются изношенные сети 1970-х годов. Из-за дополнительной застройки площадь водозабора растет, ливневки могут не выдерживать.

Например, несколько дней назад ливневая канализация на пересечении улиц Розы Люксембург и Комсомольской была полностью разрушена, сейчас основные ремонтные работы завершены, осталась укладка асфальтобетоном на этом участке.


Юлия Опанасюк
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