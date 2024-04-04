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10:00, 4 апреля 2024 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области упала на 10% Также стало на 15% меньше случаев COVID-19.





В Орловской области улучшается эпидемическая обстановка. По данным Роспотребнадзора, с 25 по 31 марта зарегистрировано 3797 обращений по ОРВИ, что на 10,1% меньше показателя позапрошлой семидневки. Почти половина заболевших – дети в возрасте до 14 лет.



Также стало на 15% меньше случаев COVID-19.



В структуре циркулирующих вирусов преобладает SARS-CoV-2, продолжается снижение доли вирусов гриппа, наблюдается активная циркуляция вирусов негриппозной этиологии.





Артем Ежаков



