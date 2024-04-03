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20:25, 3 апреля 2024 года В Орле приняли почти тысячу заявлений от родителей будущих первоклассников Их оформили за два дня.







С 1 апреля 2024 года начался прием заявлений о зачислении детей в первый класс. Родители могут подать их онлайн, по почте или лично в школе. Набор открыт во всех 43 образовательных учреждениях областного центра. По данным на 2 апреля, порядка 900 заявлений на обучение в первом классе было принято.

Первое заявление поступило ровно в 00.00 1 апреля. Еще два - спустя минуту.



Прием школы будут проводить в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября.



– Мы планируем точно так же, как и все другие организации прием проводить в два этапа. Первый этап у нас проходит с 1 апреля по 30 июня. В этот момент мы принимаем льготные категории и, конечно-же учащихся, которые зарегистрированы на территории закрепленной за школой №15, - сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №15 города Орла Галина Абрамова.





Мария Семак



