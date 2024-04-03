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19:13, 3 апреля 2024 года На начальника орловского управления эконадзора завели второе уголовное дело Об этом сообщили в прокуратуре.



Фото: архив

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, должностное лицо дало незаконное указание госинспектору о несоставлении протоколов на собственных знакомых. С такой просьбой они обратились к госслужащему в сентябре и ноябре 2019 года. Знакомые хотели получить помощь в содействии вопроса после нарушения правил охоты и таким образом избежать административного наказания.



Материалы проверки прокуратура направила в следственный отдел УМВД России по Орловской области. На начальника управления экологического надзора и природопользования возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Ход и результаты расследования находятся на контроле у надзорного ведомства. Первое уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено в январе 2024 года.





Сергей Силаев



