Строительство храма в Болховском микрорайоне под Орлом скоро начнется
Сейчас специалисты доделывают проект.
Фото: Ольга Супонева
В апреле 2023 года в Орловском округе установиликрест на месте будущего храма. Он будет возведен в честь Иерусалимской иконы Божией Матери и появится в деревне Жилина – на въезде в микрорайон, по другую сторону дороги от заправочной станции для электромобилей. Возведение будет выполняться на пожертвования и средства благодетелей.
Как рассказал сайту "Вести-Орел" настоятель будущего храма отец Василий, в настоящее время специалисты доделывают проект, для окончания работ им понадобится одна-две недели. Затем сразу будут поданы документы на получение разрешения на строительство.
– После всей собранной документации мы начнем уже строить. До этого ничего начинать делать не собираемся, все по закону, - сообщил сайту "Вести-Орел" отец Василий.