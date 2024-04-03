Главная » Новости



19:30, 3 апреля 2024 года Строительство храма в Болховском микрорайоне под Орлом скоро начнется Сейчас специалисты доделывают проект.



Фото: Ольга Супонева

В апреле 2023 года в Орловском округе установили крест на месте будущего храма. Он будет возведен в честь Иерусалимской иконы Божией Матери и появится в деревне Жилина – на въезде в микрорайон, по другую сторону дороги от заправочной станции для электромобилей. Возведение будет выполняться на пожертвования и средства благодетелей.



Как рассказал сайту "Вести-Орел" настоятель будущего храма отец Василий, в настоящее время специалисты доделывают проект, для окончания работ им понадобится одна-две недели. Затем сразу будут поданы документы на получение разрешения на строительство.



– После всей собранной документации мы начнем уже строить. До этого ничего начинать делать не собираемся, все по закону, - сообщил сайту "Вести-Орел" отец Василий.





Сергей Силаев



