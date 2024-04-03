В Орле завершился чемпионат по профмастерству

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20:00, 3 апреля 2024 года
В Орле завершился чемпионат по профмастерствуСвои способности продемонстрировали специалисты крупных промышленных компаний.
Более 150 специалистов из 25 городов России собрались в Орле, где состоялся дивизиональный этап чемпионата по профмастерству. Организовала такую встречу госкорпорация "Росатом".
Несколько площадок, разные направления, но цель одна - показать свои лучшие профессиональные навыки. Задания имитируют реальные рабочие процессы, с которыми можно столкнуться на производстве.
Для оценки заданий на каждой площадке работала группа экспертов. Они не только выносили вердикт, но и следили за техникой безопасности.
Победители получат возможность вступить в сборную команду Росатома. Им предстоит показать свое профессиональное мастерство на международном чемпионате в Екатеринбурге.
Владимир Маряшин
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