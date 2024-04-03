Владельцы автолавок в Орловской области могут получить субсидию до полутора миллиона рублей

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19:00, 3 апреля 2024 года
Владельцы автолавок в Орловской области могут получить субсидию до полутора миллиона рублейРегиону нужны магазины на колесах.
Владельцы автолавок могут получить субсидию до полутора миллиона рублей. Речь идет о магазинах на колесах, обеспечивающих товаром отдаленные и малонаселенные уголки Орловщины.
Только в Мценском районе из 262 населенных пунктов в автолавках нуждаются 52. Всего в регионе они обслуживают 626 деревень. Автолавок работает 122 штуки.
В правительстве этот вид бизнеса решили поддержать. Владельцы магазинов на колесах на конкурсной основе могут получить субсидию до полутора миллиона рублей.
Татьяна Тимохина
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