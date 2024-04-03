В Орловской области два моста остаются подтопленными
За сутки от воды освободилась одна переправа.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
По состоянию на 3 апреля в продолжается колебание уровней воды в водоемах региона. За прошедшие сутки от воды освободился еще один мост в Мценском районе около деревни Богатищево.
По информациипресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, остаются подтопленными два моста: через Оку около поселка Ивановский в Мценском районе и через реку Неручь около деревни Орловка в Залегощенском районе.
Жизнеобеспечение населения не нарушено. Движение по подтопленным мостам перекрыто.