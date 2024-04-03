Главная » Новости



18:00, 3 апреля 2024 года В Орловской области два моста остаются подтопленными За сутки от воды освободилась одна переправа.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

По состоянию на 3 апреля в продолжается колебание уровней воды в водоемах региона. За прошедшие сутки от воды освободился еще один мост в Мценском районе около деревни Богатищево.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, остаются подтопленными два моста: через Оку около поселка Ивановский в Мценском районе и через реку Неручь около деревни Орловка в Залегощенском районе.



Жизнеобеспечение населения не нарушено. Движение по подтопленным мостам перекрыто.





Сергей Силаев



