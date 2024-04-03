Владимир Путин присвоил орловцу звание Народного артиста России
Его удостоен артист театра Тургенева Михаил Корнилов.
Фото с сайта Орловского государственного академического театра имени Тургенева
Артист Орловского государственного академического театра имени Тургенева Михаил Корнилов удостоен звания Народного артиста России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Звание присвоено за большие заслуги в развитии театрального искусства.
Михаил Корнилов в 1980-м году закончил Иркутское театральное училище. Работал в Хабаровском театре юного зрителя, в Чебоксарском русском драматическом театре. На тургеневской сцене с 1989-го года. Заслуженный артист Чувашии. В 2000-м году присвоено почетное звание "Заслуженный артист России", следует из справки на сайте театра имени Тургенева.