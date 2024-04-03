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14:00, 3 апреля 2024 года

Александр Мисуркин рассказал орловцам о пути становления космонавтом

С Героем России пообщалась Эльза Ахмедбекова.



Стандартная подготовка современного космонавта от отбора до первого полета сегодня занимает 7 – 10 лет. Об этом рассказал Герой России, космонавт-испытатель Александр Мисуркин.
"Самое главное, верить, что ты можешь этого достичь. Если бы я, когда понял, что хочу стать космонавтом, не задал вопрос "А как это сделать?", а задал бы "Ты думаешь, что серьезно можешь?", то я почти уверен, что даже не попробовал бы двигаться в этом направлении", – отметил космонавт.
Физические перегрузки действуют в направлении "грудь – спина".
"На старте ты ощущаешь, что ты сидишь в очень быстрой машине и тебя вдавливает в кресло. Сила вдавливания примерно такая, как если представить, что ты лежишь на полу, а на тебе лежат еще два с половиной человека, таких же, как ты", – отметил Мисуркин.
Реабилитация после полета по общепринятым нормам занимает столько же, сколько космонавт пробыл за пределами Земли. Сначала идет наблюдение у врачей, затем наступает период санаторно-курортного отдыха.

После завершения карьеры космонавты пробуют себя в разных сферах. Александр Мисуркин занялся преподаванием, общественной работой, творчеством и предпринимательством.

Перед отечественной космонавтикой сейчас стоит задача продолжения миссии на МКС. Параллельно идет разработка высокоширотной российской орбитальной станции. Главным приоритетом "Роскосмоса" Мисуркин назвал строительство и запуск спутников зондирования Земли.


Эльза Ахмедбекова
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