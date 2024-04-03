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12:00, 3 апреля 2024 года Бывшую орловскую таможенницу осудили за превышение должностных полномочий Женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей.



Фото: архив

В Орле бывшую начальницу одного из отделов Орловского таможенного поста Курской таможни признали виновной в превышении должностных полномочий. Ей вменяют совершение нескольких преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ.



Как сообщили в СУ СК по Орловской области, с ноября 2019-го по май 2021 года женщина предлагала руководству Орловского таможенного поста премировать четверых сотрудников. После этого она требовала от работников перечислять ей часть денег. В общей сложности таможенница незаконно получила более 144 тысяч рублей.



Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.





Вести-Орёл



