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11:30, 3 апреля 2024 года В марте в Орловской области вскрыли 200 миграционных нарушений Проверки в жилом секторе, а также на строительных и промышленных объектах провели сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.



Фото: архив "Вести-Орел"

В марте в Орловской области прошли проверки в жилом секторе, а также на строительных и промышленных объектах на предмет нарушения миграционного законодательства.



Как рассказали в УМВД региона, со стороны иностранцев выявлено 200 нарушений режима пребывания и порядка осуществления трудовой деятельности. Нарушители оштрафованы на сумму, превышающую 400 тысяч рублей.



28 иностранцев выдворят из России. Также принято 29 решений о неразрешении въезда в страну.





Артем Ежаков



