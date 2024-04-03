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11:13, 3 апреля 2024 года Дачные автобусы в Орловской области запустят с 20 апреля Графики движения практически не изменились.





Дачные маршруты в Орле и Орловской области начнут свою работу с 20 апреля. Об этом сообщает сообщество в "ВКонтакте" "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru".



Как отметили в группе, графики движения автобусов практически неизменны на протяжении нескольких последних лет. Данные могут корректироваться вследствие с изменениями графиков движения автобусов, добавили в сообществе.



Ознакомиться с графиками дачных маршрутов можно здесь.





