Главная » Новости



9:00, 4 апреля 2024 года Разведчику из Глазуновского района орловский меценат подарил квадроцикл Технику доставили на Купянское направление.



Фото: Сергей Лежнев

Орловский меценат Юрий Иванович Евдокимов помог приобрести для наших разведчиков квадроцикл. Он оплатил большую часть стоимости техники, которую доставили на фронт 2 апреля. В подразделении служит разведчик из Глазуновского района.



- Бойцам было необходимо средство передвижения. К сожалению, на этом направлении командование пока не разрешает использовать волонтерские автомобили. Вместе с тем парни каждый день в тяжелом обмундировании проходят по 15 километров, - рассказал в своем тг-канале советник губернатора Сергей Лежнев.



Мощность квадроцикла - 31 лошадиная сила, а максимальная скорость - 100 километров в час.



- Это именно то, что нужно для разведки, - подчеркнул Лежнев.





Вести-Орёл



