Разведчику из Глазуновского района орловский меценат подарил квадроцикл
Технику доставили на Купянское направление.
Фото: Сергей Лежнев
Орловский меценат Юрий Иванович Евдокимов помог приобрести для наших разведчиков квадроцикл. Он оплатил большую часть стоимости техники, которую доставили на фронт 2 апреля. В подразделении служит разведчик из Глазуновского района.
- Бойцам было необходимо средство передвижения. К сожалению, на этом направлении командование пока не разрешает использовать волонтерские автомобили. Вместе с тем парни каждый день в тяжелом обмундировании проходят по 15 километров, - рассказал в своем тг-канале советник губернатора Сергей Лежнев.
Мощность квадроцикла - 31 лошадиная сила, а максимальная скорость - 100 километров в час.
- Это именно то, что нужно для разведки, - подчеркнул Лежнев.