В Орле открылась выставка городского пейзажа Валерия Лукьянчикова
Экспозиция представлена в детской школе искусств и ремесел.
В Орловской детской школе искусств и ремесел открылась выставка акварелей Валерия Лукьянчикова "Возвращение к истокам". Работать она будет до 22 апреля. Символично, что именно тут пейзажист начинал свой творческий путь. Основная тема творчества Лукьянчикова – городской пейзаж. Он и представлен в экспозиции.
За последние десять лет у художника прошло уже больше 15 выставок, и мастер продолжает работать.