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15:00, 3 апреля 2024 года В Орле открылась выставка городского пейзажа Валерия Лукьянчикова Экспозиция представлена в детской школе искусств и ремесел.







В Орловской детской школе искусств и ремесел открылась выставка акварелей Валерия Лукьянчикова "Возвращение к истокам". Работать она будет до 22 апреля. Символично, что именно тут пейзажист начинал свой творческий путь. Основная тема творчества Лукьянчикова – городской пейзаж. Он и представлен в экспозиции.



За последние десять лет у художника прошло уже больше 15 выставок, и мастер продолжает работать.



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Эва Стасюлевич



