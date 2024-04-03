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18:30, 3 апреля 2024 года В Орле обсудили вопросы поддержки семей с детьми В городе прошел тематический круглый стол.



Фото: Татьяна Тимохина

3 апреля в Центре поддержки президента прошел круглый стол на тему: "Семья – опора счастья и основа страны".



Он состоялся в рамках проекта "Единой России" "Крепкая семья". На встрече обсудили, как повысить уровень жизни семей с детьми и поддержать их, а также как решить демографическую проблему.



Эти вопросы обсуждались с представителями власти, депутатами, врачами-гинекологами, руководителями некоммерческих организаций.





Татьяна Тимохина



