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8:00, 4 апреля 2024 года Орловцев пригласили на выставку "Битва за Крым" Она откроется в областной библиотеке имени Бунина.



Фото: архив

С 4 по 18 апреля в зале периодики областной библиотеки Бунина будет работать выставка "Битва за Крым", которая приурочена к 80-летию начала Крымской наступательной операции.



8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Толбухина во взаимодействии с Черноморским флотом и крымскими партизанами начали операцию по освобождению Крыма от гитлеровцев. Наступление развивалось стремительно, всего 35 дней потребовалось советским войскам, чтобы полностью очистить полуостров от врага. 9 мая был освобожден город русской славы - Севастополь, а 12 мая 1944 года операция завершилась полной победой.



Как сообщили в библиотеке, на выставке представлены издания, знакомящие читателя с ходом наступательной операции: фотодокументы, мемуары и воспоминания участников события, опубликованные в журналах "Родина", "Историк", "Мир музея", "Военно-исторический журнал" и других.

Крымская наступательная операция стала еще одной славной страницей в истории освобождения нашей страны.



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