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17:30, 3 апреля 2024 года Два человека пострадали в столкновении "Буханки" и "Фольксвагена" под Орлом Водителя УАЗа пришлось госпитализировать.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

2 апреля в 14:20 на 181-м километре автодороги "Калуга – Орел" водитель "Фольксвагена" столкнулся с попутным УАЗом. Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по Орловской области, водителя и пассажира "Буханки" с места аварии доставили в областную клиническую больницу. Водителю пришлось остаться на лечении в стационаре, пассажира отпустили после осмотра.



За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировали 13 ДТП, пострадали четыре человека.





Артем Ежаков



