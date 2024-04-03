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13:00, 3 апреля 2024 года В Орле состоялся первый в истории чемпионат области по гонкам дронов Этот новый вид спорта активно развивается по всей стране.







Состоялся первый в истории чемпионат Орловской области по гонкам дронов. Сейчас этот новый вид спорта активно развивается по всей России.



Соревновались не только орловцы. Приехали ребята из Брянска, Белгорода и Ярославля. Участникам предстояло провести дрон до конца трассы с лучшим временем и без штрафов.



Следующим большим турниром для орловских дроноводов станет региональный отбор на проект "Пилоты будущего", который проведут совместно с "Движением первых".





Анастасия Дорохова



