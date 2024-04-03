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17:00, 3 апреля 2024 года Орловские яблони хорошо перезимовали В садах ВНИИСПК продолжают обрезку деревьев.







Для орловских садоводов завершается время обрезки деревьев. Можно не успеть провести ее до сокодвижения. Также садоводы опасаются майских заморозков.



В садах Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур обрезку яблонь начали еще в январе. Эта зима для яблонь оказалась благоприятной, но морозы нанесли урон абрикосам и некоторым другим косточковым.



Всего в садах ВНИИСПК растет порядка полутора тысяч разных сортов плодово-ягодных культур – 200 выведены тут, 150 из них допущены к госиспользованию. В урожайные годы только товарных яблок здесь собирают по 100 тысяч тонн. Рассчитывают на хороший урожай и в 2024-м году.





Татьяна Тимохина



