В Орловской области сухая трава горела на площади 11 гектаров

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9:15, 3 апреля 2024 года
В Орловской области сухая трава горела на площади 11 гектаровТермические точки обнаружили в шести районах.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
С приходом тепла мы все чаще слышим о возгораниях сухой травы. По данным ГУ МЧС России по Орловской области, термические точки обнаружили в Урицком, Колпнянском, Кромском, Хотынецком, Троснянском районах и Орловском округе. Сухая трава горела на площади 11 гектаров.
Спасатели напоминают, что во время горения травы, мусора и других отходов в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, а плодородному слою почвы потребуется несколько лет на восстановление.
- Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности, - отметили в пресс-службе ведомства.
Сергей Мерцалов