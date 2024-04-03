Главная » Новости



9:15, 3 апреля 2024 года В Орловской области сухая трава горела на площади 11 гектаров Термические точки обнаружили в шести районах.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

С приходом тепла мы все чаще слышим о возгораниях сухой травы. По данным ГУ МЧС России по Орловской области, термические точки обнаружили в Урицком, Колпнянском, Кромском, Хотынецком, Троснянском районах и Орловском округе. Сухая трава горела на площади 11 гектаров.



Спасатели напоминают, что во время горения травы, мусора и других отходов в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, а плодородному слою почвы потребуется несколько лет на восстановление.



- Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан, полный отказ от выжигания сухой растительности, - отметили в пресс-службе ведомства.





Сергей Мерцалов



