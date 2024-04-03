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11:00, 3 апреля 2024 года Четыре орловские организации получат гранты от "Движения Первых" Между ними распределят 14,4 миллиона рублей.





Орловский автодорожный техникум, "Лаборатория творчества", Центр творческого развития имени Поликарпова и мценский филиал всероссийского общества охраны памятников истории и культуры получат грантовую поддержку от "Движения Первых" в 2024-м году. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Между ними распределят 14,4 миллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году сумма финансирования составила всего три миллиона рублей.



Деньги направят на создание активностей по воспитанию, развитию и самореализации детей и молодежи, организации их отдыха.





