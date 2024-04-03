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10:30, 3 апреля 2024 года Орловские сахзаводы готовятся к переработке свеклы В области этим занимаются четыре предприятия.





Сахарные заводы Орловской области начали готовить производства к сезону переработки сахарной свеклы урожая текущего года. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В области этим занимаются четыре предприятия: ООО "Сахарный комбинат "Колпнянский", АО "Сахарный комбинат "Отрадинский", ООО "ЛИВНЫ САХАР", ООО "Залегощенский сахарный завод".



В 2023-м году предприятия вложили в ремонт и модернизацию производства более 900 миллионов рублей. Из урожая прошлого года выработано 380,7 тысячи тонн сахара – на треть больше показателя 2022-го года.





Артем Ежаков



