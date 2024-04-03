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20:31, 2 апреля 2024 года

Мэр Орла предложил жителям решить, отключать ли отопление

Глава города создал опросы в соцсетях.

Фото: архив

Мэр города Орла Юрий Парахин решил спросить у жителей областной столицы, нужно ли отключать отопление уже на этой неделе.

Дорогие друзья, погода уже уходит в стабильный плюс, и все чаще в личные сообщения мне поступает вопрос по поводу завершения отопительного сезона. Как всегда, пожелания неоднозначные: кто-то выступает за то, что отключать отопление ещё рано; кто-то жалуется, что в квартире слишком жарко. По этому поводу решил провести опрос, чтобы собрать все мнения, - написал он.

Пока что более половины орловцев не готовы к отключению. Об этом свидетельствуют данные в телеграм-канале главы города и его страничке "Вконтакте". Проголосовать можно здесь или здесь.


Сергей Силаев
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