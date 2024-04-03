Мэр Орла предложил жителям решить, отключать ли отопление
Глава города создал опросы в соцсетях.
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Мэр города Орла Юрий Парахин решил спросить у жителей областной столицы, нужно ли отключать отопление уже на этой неделе.
– Дорогие друзья, погода уже уходит в стабильный плюс, и все чаще в личные сообщения мне поступает вопрос по поводу завершения отопительного сезона. Как всегда, пожелания неоднозначные: кто-то выступает за то, что отключать отопление ещё рано; кто-то жалуется, что в квартире слишком жарко. По этому поводу решил провести опрос, чтобы собрать все мнения, - написал он.
Пока что более половины орловцев не готовы к отключению. Об этом свидетельствуют данные в телеграм-канале главы города и его страничке "Вконтакте". Проголосовать можно здесьили здесь.