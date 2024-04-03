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20:45, 2 апреля 2024 года В Орле жильцы дома на Металлургов живут без лифта три месяца Вынужденным фитнесом приходится заниматься и пенсионерам.







Начиная с 15 января 2024 года в доме на улице Металлургов, 21 остановился лифт. С тех пор управляющая компания проблему не решила.



Одна из жительниц дома - пенсионерка Клавдия Константиновна. Ей 69 лет, она живет на седьмом этаже и вынуждена делать передышки между этажами когда поднимается и спускается по лестнице.



– Очень тяжело. Спускаться я еще могу, но подниматься – это убийственно, - сказала жительница дома на улице Металлургов.



Жители верхних этажей этого же дома страдают от текущих потолков. Орловцам даже приходится не распаковывать новую мебель, чтобы ее не испортить.



По словам представителя управляющей компании, проблему должны решить в 2024 году.



– Уже проторговано, и будет в этом году у них проведен капитальный ремонт, - сообщил представитель УК ЖЭУ №22 Александр Савин.





Антон Сорокин



