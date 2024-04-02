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19:45, 2 апреля 2024 года Клычков: "Беларусь остается надежным партнером Орловщины" Губернатор подвел итоги визита в Республику.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

Глава Орловской области Андрей Клычков подвел итоги визита делегации в Республику Беларусь. 2 апреля орловцы посетили два крупных промышленных предприятия: "Рогачевский молочно-консервный завод" и завод по производству комбайнов "Гомсельмаш".



В завершение визита делегация вернулась в Гомель, где поучаствовала в концерте, посвященном Дню единения народов России и Беларуси. Глава региона отметил, что наши страны всегда шли и продолжат идти по единому пути развития.



– Итоги нашего посещения братской Беларуси очевидны – Республика остается надежным партнером Орловщины в самых разных сферах общественной жизни и экономики. Развивая взаимовыгодное сотрудничество между регионами, мы вносим достойный вклад в укрепление государственных связей, становимся сильнее, создаем условия для крепкого мира и согласия, - написал губернатор в социальных сетях.





Сергей Силаев



