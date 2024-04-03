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9:00, 3 апреля 2024 года

Орловцы смогут оформить ОСАГО на один день

Вступили в силу новые правила оформления краткосрочных договоров автогражданки.



На машине нельзя ездить без страховки. Однако не все автолюбители соблюдают это правило. С марта вступили поправки в закон об ОСАГО. Страховку можно оформить на срок от одного дня до трех месяцев.

Лицо, которое управляет транспортным средством, но не вписано в страховой полис, при этом имеет страховой полис, то на данного водителя будет выписан административный штраф в размере 500 рублей. А если лицо, у которого полностью отсутствует страховой полис, то на такого водителя выписывается административный штраф в размере 800 рублей, - рассказал старший инспектор по пропаганде управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области Руслан Макаров.

Традиционные годовые полисы также продолжат  действовать. Однодневные открывают перед водителями дополнительные возможности. Например, они могут подойти орловцам, которые редко садятся за руль.


Антон Сорокин
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