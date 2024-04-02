Главная » Новости



19:30, 2 апреля 2024 года В орловском вытрезвителе будут мужские и женские комнаты Выпивших граждан в учреждение будут доставлять полицейские.







В Орле после 14-летнего перерыва вновь откроется вытрезвитель. Сюда выпивших граждан будут доставлять стражи порядка. На то, чтобы прийти в себя, у орловцев будут сутки. Оборудуют две комнаты: мужскую и женскую.



Об этом и не только в беседе корреспонденту "Вести-Орел" Эльзе Ахмебдбековой рассказала директор Орловского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий Татьяна Кудря.





Эльза Ахмедбекова



