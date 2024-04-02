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19:00, 2 апреля 2024 года Орловская делегация посетила завод "Гомсельмаш" в Республике Беларусь Компания является лидером мирового рынка по производству комбайнов.







Еще одним объектом, который 2 апреля посетила орловская делегация в Республике Беларусь, стал завод "Гомсельмаш". Компания почти с вековой историей является лидером мирового рынка по производству комбайнов и других сложных сельхозмашин.



- Вчера с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко мы обсуждали вопрос о размещении на территории нашего региона мультибрендового представительства компании "Гомсельмаш". Нашим аграриям эта компания известна. Область должна будет подготовить земельный участок, правовые основания, а руководство компании - разместить объекты, которые позволят более активно представлять свою продукцию на рынке, - отметил губернатор Андрей Клычков.



В 2023 году Орловщина приобрела 11 зерноуборочных комбайнов завода "Гомсельмаш", а в 2024-м закупила еще 25 сельскохозяйственных машин. По информации тг-канала "Орловская область", ежегодная потребность нашего региона в такой технике может составлять до 40 единиц.





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