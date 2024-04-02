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16:27, 2 апреля 2024 года Парку Шеншиных в Орловской области после зимы потребовался ремонт Повреждена часть архитектурных и арт-объектов.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области после зимы ремонт потребовался парку Шеншиных. Часть архитектурных и арт-объектов пришла в удручающее состояние. Редакция сайта "Вести-Орел" разбиралась, что же случилось с новым парком, кто будет приводить его в порядок и за чей счет.



Усадебный парк Шеншиных, располагающийся в деревне Волково Мценского района, отреставрировали только прошлым летом. Средства на ремонт общественное пространство получило благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благоустройство закончилось раньше срока, ленточку у ворот обновленного парка перерезали почетные гости. Обновленная территория усадьбы Шеншиных сразу привлекла внимание посетителей из разных уголков Орловщины и других регионов (сюжет об открытии парка можно посмотреть здесь). Однако холодный сезон парку Шеншиных на пользу не пошел.



Снимки, опубликованные ниже, сделаны нами 24 марта. Разрушилась и упала балюстрада с одной стороны пруда, а вторая пошла трещинами и обтянута сигнальной лентой, облупилась краска на фигурах, частично начала слазить она и с единорогов - символа парка, красовавшегося на фамильном дворянском гербе Шеншиных. Повреждено основание сцены, облупилась краска с деревянных скамей, а кабели светящихся деревьев проходят прямо по земле.









Вот какой комментарий дали нашей редакции.



- По информации администрации Мценского района причиной повреждения ограждения на малом пруду и арт-объекта "Фетовские яблоки" являются неблагоприятные погодные условия. Вероятной причиной повреждения сцены является неосторожность при уборке снега, - сообщил Сергей Латынин, член Правительства Орловской области, руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.



Балюстрада и "яблоки" - объекты не гарантийные, реставрировать их придется за счет муниципальных средств. Сцена относится к гарантийным объектом и администрация сельского поселения направила письмо подрядчику об устранении повреждений. Ориентировочный срок устранения обозначенных разрушений - второй квартал 2024 года, а именно апрель месяц.



Из истории



Усадебный парк Шеншиных принадлежал дворянам Шеншиным, родственникам русского классика, поэта Афанасия Фета. Именно здесь Фет познакомился с Тургеневым.





Ольга СУПОНЕВА



