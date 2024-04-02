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16:20, 2 апреля 2024 года Еще три низководных моста освободились от воды на Орловщине Подтопленными остаются три переправы.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

По состоянию на 2 апреля в Орловской области остаются подтопленными три низководных моста: через реку Оку около деревни Богатищево и поселка Ивановский во Мценском районе и через реку Неручь около деревни Орловка Залегощенского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Как сообщили в ведомстве, движение по мостам перекрыто, установлены запрещающие движение дорожные знаки. Жизнеобеспечение населения не нарушено.





Сергей Силаев



