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8:00, 3 апреля 2024 года В Орловской области ликвидировали свалку свекловичного жома Собственнику земельного участка вынесли предостережение.



Фото: пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Сотрудники межтерриториального Управления Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку в Ливенском районе. Отходы производства (свекловичный жом) складировали на площади 1,2 гектара.





Как сообщили в пресс-службе ведомства, в феврале 2024 года собственнику земельного участка - ООО "ЛивныИнтерТехнология" - вынесли предостережение. А в марте поступило уведомление о полной ликвидации свалки на земельном участке.



Напомним, что размещение отходов производства на землях сельхозназначения запрещено законом. За подобные нарушения предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафов на юридических лиц.







Сергей Мерцалов



