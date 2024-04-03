Впервые на Орловщине прошел инклюзивный литературный праздник
Участие в нем приняли люди с ментальными нарушениями.
На Орловщине прошел инклюзивный литературный праздник. Прямиком в 19 век зрителей перенесли воспитанники центра "Равные".
- Сегодня мы увидели, что ограничения по здоровью - это не показатель того, что нужно сидеть сложа руки и не принимать участие в каких-либо мероприятиях, - рассказала куратор проекта "Равные возможности" Виктория Тишина.
Запоминали все танцевальные фигуры ребята с помощью образов. В лучших традициях золотого века они исполнили песни и стихи писателей-орловцев.
Исторический бал, который в нашем регионе прошел впервые, объединил молодежь и представителей старшего поколения.