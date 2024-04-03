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8:30, 3 апреля 2024 года Впервые на Орловщине прошел инклюзивный литературный праздник Участие в нем приняли люди с ментальными нарушениями.







На Орловщине прошел инклюзивный литературный праздник. Прямиком в 19 век зрителей перенесли воспитанники центра "Равные".



- Сегодня мы увидели, что ограничения по здоровью - это не показатель того, что нужно сидеть сложа руки и не принимать участие в каких-либо мероприятиях, - рассказала куратор проекта "Равные возможности" Виктория Тишина.



Запоминали все танцевальные фигуры ребята с помощью образов. В лучших традициях золотого века они исполнили песни и стихи писателей-орловцев.



Исторический бал, который в нашем регионе прошел впервые, объединил молодежь и представителей старшего поколения.





Елена Степовая



