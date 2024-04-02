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15:15, 2 апреля 2024 года

В Орловской области ожидают сильный ветер

Порывы достигнут скорости 20 м/с.

Фото: архив

2 и 3 апреля на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

С 21 часа 2 апреля по 21 час 3 апреля на территории области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Ветер южный, 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8°С…+13°С, днем +12°С…+17°С, - сообщили в Орловском гидрометцентре.

В МЧС напоминают орловцам о том, что следует соблюдать осторожность при передвижении. При сильных порывах ветра нельзя находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, а также деревьями. Рекомендуется обходить оборванные провода.


Сергей Силаев
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