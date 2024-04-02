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17:30, 2 апреля 2024 года Орловский десятиклассник стал призером Национальной технологической олимпиады Вадим Ветров завоевал награду в профиле "Искусственный интеллект".



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Ученик 10 класса школы № 13 города Орла Вадим Ветров стал финалистом Национальной технологической олимпиады в профиле "Искусственный интеллект". Это направление проводится с 2019 года совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда "Вклад в будущее".



В этом году участники искали новые радиофармпрепараты - лекарства, которые используют радиоактивность для диагностики и терапии онкозаболеваний.



- Для успешной работы лекарства должны доставлять медицинский радионуклид к раковой опухоли. Финалистам нужно было найти именно те молекулы, которые смогут сделать это наиболее эффективно, - сообщает портал Орловской области.



В этом сезоне участниками соревнований стали более 6300 человек из 84 регионов России, а также Казахстана, Молдовы и Узбекистана.





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