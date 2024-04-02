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11:23, 2 апреля 2024 года Заведующую детсадом в Орле осудят за сбитого на Московском шоссе воспитанника Дело передано на рассмотрение.



Видео: СУ СК России по Орловской области

В Орле в суд передали дело в отношении заведующей детским садом № 31. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Как следует из материалов дела, обвиняемая знала, что выход с территории детсада идет через калитку, которая не была оборудована запирающим устройством. Женщина не организовала его установку, а также не обеспечила контроль и присмотр за детьми со стороны подчиненных во время образовательного процесса.



28 сентября 2023-го года малолетний воспитанник через открытую калитку покинул территорию садика и при переходе автомобильной дороги был сбит машиной, получив черепно-мозговую травму.





