Заведующую детсадом в Орле осудят за сбитого на Московском шоссе воспитанника
Дело передано на рассмотрение.
Видео: СУ СК России по Орловской области
В Орле в суд передали дело в отношении заведующей детским садом № 31. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как следует из материалов дела, обвиняемая знала, что выход с территории детсада идет через калитку, которая не была оборудована запирающим устройством. Женщина не организовала его установку, а также не обеспечила контроль и присмотр за детьми со стороны подчиненных во время образовательного процесса.
28 сентября 2023-го года малолетний воспитанник через открытую калитку покинул территорию садика и при переходе автомобильной дороги был сбит машиной, получив черепно-мозговую травму.