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10:40, 2 апреля 2024 года На Орловщине из-за резкого потепления проснулись клещи Первый случай укуса зафиксировали в Орловском круге.



Фото: архив

В Орловской области активизировались клещи. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, первый случай присасывания клеща произошел 1 апреля в Орловском муниципальном округе. Клещ направлен на лабораторное исследование в вирусологическую лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области".



Напомним, что клещи могут быть переносчиками инфекций, которые одинаково опасны для людей и животных. В средней полосе России их сезон начинается в апреле. Уже при пяти-семи градусах тепла клещи становятся весьма активными, с повышением температуры их стоит опасаться еще больше.



При посещении городских парков и лесных массивов орловцам уже нужно быть готовыми к встрече с клещами. На природе специалисты советуют использовать высокую обувь, а также заправлять брюки в носки, чтобы клещ не смог проникнуть под одежду. После прогулок необходимо тщательно осмотреть себя, детей и животных.





Сергей Мерцалов



