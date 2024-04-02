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10:25, 2 апреля 2024 года Жителям Орла напомнили, когда отключат тепло в домах В данный момент решение об окончании отопительного сезона не принято.





Орловцам рассказали, когда отключат тепло в домах. Как следует из ответа пресс-службы городской администрации, решение об отключении отопления будет принято, когда в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха будет выше восьми градусов.



Напомним, что в 2023-м году отопительный сезон в Орле завершился 21 апреля. Решение одновременно касалось как жилого фонда, так и объектов соцкультбыта.



Что касается текущей температуры, то по данным гидрометцентра ночью еще будет достаточно холодно, чтобы пока не отключать батареи.









Артем Ежаков



