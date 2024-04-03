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7:30, 3 апреля 2024 года Бойцы СВО поблагодарили орловских детей за поддержку Открытки из Орла доставили на фронт вместе с гуманитарной помощью.



Фото: архив

Бойцы российской армии передали юным орловцам слова благодарности за помощь и поддержку. Видеообращение военные записали из зоны СВО.



- Наши ребята прочитали детские письма, зарядились энергией. Мы говорим вам большое спасибо, вы для вас - светлое будущее. Победа будет за нами! - сказал один из военнослужащих.



Как сообщили в орловской мэрии, на минувшей неделе орловским бойцам мотострелкового полка передали большую посылку. В нее вошли рации, тактические рюкзаки, ноутбук, одежда, обувь, необходимое оборудование и письма от школьников и другое.





Сергей Мерцалов



